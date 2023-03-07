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Манджгаладзе: Мы будем бороться до конца, в том числе и физически
07.03.2023 17:32
Мы будем бороться до конца, в том числе и физически, - об этом заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе на совместном брифинге оппозиции.
Он призвал граждан прийти к парламенту.
«Они боятся. Закон собираются принять крадучись, за спиной народа, поэтому важно, чтобы к парламенту пришло как можно больше людей. Они хорошо знают, что совершают измену, поэтому хотят принять этот закон украдкой, без народа. Поэтому все к парламенту, «Грузинская мечта» не должна посметь принимать решение за вашей спиной, мы будем бороться до конца, в том числе и физически», — заявил Манджгаладзе.
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