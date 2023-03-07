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Деканоидзе: Назначив на сегодня обсуждение законопроекта о т.н. агентах, власти «изобрели очень простой и хитрый трюк»
07.03.2023 17:33
По заявлению депутата от «Национального движения» Хатии Деканоидзе, власть «придумала очень простой и хитрый трюк», назначив на сегодня обсуждение законопроекта о т.н. агентах.
Она призвала общество к объединению и протесту против законопроекта.
«Они придумали очень простой и хитрый трюк. Даже перерыв не объявили, чтобы у нас, у всех депутатов, которые вышли из здания, была возможность вернуться. Поэтому единство грузинского общества сегодня очень важно. Сейчас очень важно, чтобы все, кто в течение этих дней поднимал свой голос против этого российского закона, продолжали эту борьбу совместными силами. Мы будем здесь, максимально будем препятствовать принятию этого законопроекта, но все вместе, как никогда раньше - сила в единстве. Мы ждем всех, потому что очень важно, чтобы у них это не вышло»,- заявила Деканоидзе.
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