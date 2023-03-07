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«Репортеры без границ» комментируют законопроекты об «агентах»
07.03.2023 17:38
Международная организация по защите прав СМИ «Репортеры без границ» (RSF) призывает депутатов Парламента Грузии не принимать поддержанные большинством законопроекты в российском стиле об «агентах иностранного влияния» и выражает обеспокоенность ростом авторитаризма в Грузии.
Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации Жанна Кавелье заявила, что законопроекты угрожают свободе прессы в Грузии. По ее словам, инициатива не соответствует международным стандартам и нацелена на неправительственные организации и СМИ, что является «явной попыткой их заклеймить и запугать». В организации также отмечают схожесть с российским законодательством, которое «используется в последние годы для подавления журналистов и гражданского общества в России».
В случае принятия законопроектов организация также выражает озабоченность европейским будущим Грузии. «Мы призываем Парламент не принимать этот драконовский закон, который сделает невозможным европейское будущее Грузии», — сказала Кавелье.
Организация обращает внимание на международную критику и текущие политические события в Грузии по той же теме. В заявлении также упоминается об аресте журналистов во время акции протеста 2 марта. В организации также рассказывается о деле оператора телекомпании «Пирвели» Нико Кокаия, повредившего ногу во время противостояния между полицией и участниками акции протеста.
«Репортеры без границ» также обращают внимание на тенденцию давления со стороны властей Грузии на журналистов и выражают озабоченность по поводу цензуры, в том числе принятого в декабре закона о вещании, целью которого является «урегулирование языка ненависти».
Civil Georgia
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