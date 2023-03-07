

Президент Зурабишвили рассказала радио NPR об устремлениях Грузии в ЕС, войне на Украине и новом мировом порядке

07.03.2023 17:39





В рамках своего официального визита в Соединенные Штаты Америки президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью радио NPR рассказала об устремлениях Грузии в Евросоюз, войне в Украине и ее влиянии на Грузию и мир, а также о новом мировом порядке и других вопросах.



Война России в Украине



По словам президента Зурабишвили, Украина показала «невероятную твердость» в этой «трагической войне». Правда, это очень дорого обошлось Украине, Россия «не добилась ни одной из целей войны». Украина показала, что «Россия в 21 веке уже не является всемогущей империей», как это было в советское время. Президент Грузии отметила, что в отличие от 2008 года, когда Россия напала на Грузию, сегодня Россия «действительно изолирована», и главное изменение заключается в том, что «сегодня все понимают, что такое Россия».



Новые возможности



По словам Саломе Зурабишвили, Украина открыла новые возможности, в том числе и для Грузии. Отвечая на вопрос о вступлении Грузии в Евросоюз, президент сказала, что для нее было «большим разочарованием», когда Грузия, в отличие от Молдовы и Украины, не получила статус кандидата в члены Евросоюза. Однако она подчеркнула, что это не повлияло на решение грузинского народа. На вопрос — «Была ли она оптимистично настроена по поводу вступления в Евросоюз и НАТО?» — президент Зурабишвили ответила, что по сравнению с предыдущими годами ситуация изменилась к лучшему. «На каждом шагу люди сомневались, продвинется ли Грузия вперед», – сказала она, добавив, что настроена очень оптимистично и уверена в одном – в силе грузинского населения.



Новый мировой порядок после Второй мировой войны



Президент Грузии отметила, что Евросоюз больше не является тем Евросоюзом, который «сомневался, что будет иметь настоящую оборонную стратегию». Она подчеркнула, что «тот факт, что Финляндия и Швеция пытаются вступить в НАТО, является огромным изменением». По словам Зурабишвили, «отношения между ЕС и США по стратегическим вопросам никогда не были такими тесными, как сегодня». Президент добавила, что «в результате войны в Украине сформировалась новая геополитическая ситуация, которая определит наше будущее, и самое главное для Грузии – быть частью этого содружества, не имеет значения, какая форма будет у него».



Обращение президента к американцам



По словам Саломе Зурабишвили, она хочет познакомить их с многовековым опытом отношений Грузии с Россией. Она отметила, что Запад только сейчас узнает, что такое Россия. «Если Россия не понимает, что ей принадлежит то, что ей принадлежит, а не то, что ей не принадлежит, она никогда не станет полноправным членом (международного) сообщества, и это должно быть предметом мирных переговоров, когда такие переговоры состоятся», – добавила президент Грузии.



Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





