

В Батуми начнется акция протеста против закона об «иноагентах»

07.03.2023 17:40





Сегодня в 17:00 в Батуми у входа в Центральный парк начнется акция против российского закона об «иноагентах».



Организаторы акции призывают граждан прийти ко входу в Центральный парк со свистками, транспарантами, флагами Грузии и Евросоюза, откуда они пройдут маршем к площади Европы.



Сегодня, 7 марта, стало известно, что вместо 9 марта, российский закон об «агентах иностранного влияния», будет обсуждаться в парламенте уже сегодня.



Граждане также собираются в Тбилиси, перед парламентом Грузии.



В Парламент Грузии представлены два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».



Посольства ведущих стран Запада и международных институтов заявили о крайней нежелательности их принятия. По их оценке, это может негативно отразится на евроинтеграционном процессе Грузии.



С аналогичной оценкой выступили пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс, Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, Посол Евросоюза Павел Герчинский, Посол США Келли Дегнан и Посол Великобритании Марк Клейтон.



Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-директор Совета национальной безопасности США Фиона Хилл заявили: «Грузия стала местом, комфортным для Путина… Она уже не может быть лучом демократии, которую мы рекламировали в 2008 году».



Против законопроекта выступили грузинские НПО, СМИ, рабочие профсоюзы, ассоциация фермеров и студенческие организации. Представительство ООН в Грузии и Глава USAID, также призывали не принимать этот законопроект.



Несмотря на столь острую реакцию Запада и местного общества, лидер «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что «один из двух законопроектов обязательно будет принят».



Президент Грузии Саломе Зурабишвили указала, что наложит вето на закон об «иноагентах». Однако ранее Парламент Грузии преодолел вето президента на критикуемый ЕС закон о прослушке.





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