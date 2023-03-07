

«Призываем Парламент Грузии прекратить рассмотрение законопроектов» — экс-депутаты о законе об «иноагентах»

07.03.2023 17:40





Тамар Чугошвили, Тамар Хулордава, Леван Гогичаишвили и часть парламентариев 9-го созыва выступают с заявлением о российском законе, целью которого является ограничение СМИ и неправительственного сектора в стране.



Предлагаем их заявление без изменений:



«Подписавшиеся под этим заявлением хотели бы публично выразить нашу однозначную позицию по так называемой инициативе, инициированной членами парламентского большинства, по законопроектам об «иностранных агентах влияния», так как вопрос выходит за рамки политических интересов какой-либо группы и напрямую затрагивает будущее нашей страны.



Не только принятие, но даже обсуждение упомянутых законопроектов наносит непоправимый ущерб процессу евроинтеграции нашей страны, причем в то время, когда страна ожидает получения статуса кандидата.



Эта инициатива противоречит основополагающим принципам демократии и вызывает демонизацию дружественных и партнерских стран, а также гражданского общества Грузии, представление их как враждебных сил, что категорически неприемлемо. Подобные результаты мир уже видел на примере России.



Особенно вредно обсуждать эти законопроекты на фоне неприятия указанной инициативы и негативного отношения к ней со стороны всех дружественных Грузии стран.



Наряду с негативным социальным воздействием и необратимым ущербом для зарубежной репутации страны рассмотрение законопроектов наносит ущерб идущему политическому процессу в стране, вызывает ненужные страсти в грузинском обществе и сильно углубляет полемику.



Мы призываем Парламент Грузии немедленно прекратить рассмотрение законопроектов и начать реализацию реформ, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС путем открытого и широкого процесса.



В Парламент Грузии представлены два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».



Посольства ведущих стран Запада и международных институтов заявили о крайней нежелательности их принятия. По их оценке, это может негативно отразится на евроинтеграционном процессе Грузии.



С аналогичной оценкой выступили пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс, Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, Посол Евросоюза Павел Герчинский, Посол США Келли Дегнан и Посол Великобритании Марк Клейтон.



Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-директор Совета национальной безопасности США Фиона Хилл заявили: «Грузия стала местом, комфортным для Путина… Она уже не может быть лучом демократии, которую мы рекламировали в 2008 году».



Против законопроекта выступили грузинские НПО, СМИ, рабочие профсоюзы, ассоциация фермеров и студенческие организации. Представительство ООН в Грузии и Глава USAID, также призывали не принимать этот законопроект.



Несмотря на столь острую реакцию Запада и местного общества, лидер «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что «один из двух законопроектов обязательно будет принят».



Президент Грузии Саломе Зурабишвили указала, что наложит вето на закон об «иноагентах». Однако ранее Парламент Грузии преодолел вето президента на критикуемый ЕС закон о прослушке.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





