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У парламента Грузии собираются противники закона об «иноагентах»
07.03.2023 17:41
У здания парламента Грузии собираются противники законопроекта об «иноагентах», представленного движением «Сила народа». Они, в частности, недовольны решением правящей партии «Грузинская мечта» начать обсуждение инициативы в ускоренном режиме, на сегодняшнем пленарном заседании.
Ранее оппозиция призвала граждан выйти к зданию парламента.
«Мы продолжаем выражать протест, мы продолжаем борьбу, но нам нужна общественная поддержка. Я очень прошу всех, кто меня сейчас слышит, приходите к парламенту Грузии. Дайте знать всем, кому можете, потому что скоро такой возможности в этой стране не будет – в случае принятие этого российского закона. В парламенте полно силовиков, зал заседаний переполнен охранниками. Еще раз прошу, приходите к парламенту! Без вашей поддержки, только оппозиция не сможет остановить эти процессы», – сказала один из лидеров партии «Лело» Анна Нацвлишвили.
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