

Худрук Национального симфонического оркестра Грузии выступил против закона об «иноагентах»

07.03.2023 18:17





Художественный руководитель Национального симфонического оркестра Грузии, дирижер и композитор Николоз Рачвели в Facebook осудил законопроекты об «иноагентах».



«Я узнал, что законопроект начали обсуждать сегодня, а не в четверг. К сожалению, из-за гастролей я не смогу присутствовать на акции протеста у парламента, но всем своим существом, сознанием, неописуемой любовью и верным служением своей Родине, думая о будущих поколениях и понимая прошлое, я осуждаю то, что происходит с нами сейчас.



Я осуждаю и выступаю против «агентского закона». Это барьер на пути укрепления демократических процессов в нашем государстве, разорванный мост между нами и нашими западными партнерами, донорами, сторонниками, а главное вызывает крайне негативную реакцию тех стран и дипломатов, чья доброжелательность имеет решающее значение для реализации конституционного курса нашей страны — интеграции в европейскую семью!» — пишет Николоз Рачевели.



В Парламент Грузии представлены два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».



Посольства ведущих стран Запада и международных институтов заявили о крайней нежелательности их принятия. По их оценке, это может негативно отразится на евроинтеграционном процессе Грузии.



С аналогичной оценкой выступили пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс, Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, Посол Евросоюза Павел Герчинский, Посол США Келли Дегнан и Посол Великобритании Марк Клейтон.



Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-директор Совета национальной безопасности США Фиона Хилл заявили: «Грузия стала местом, комфортным для Путина… Она уже не может быть лучом демократии, которую мы рекламировали в 2008 году».



Против законопроекта выступили грузинские НПО, СМИ, рабочие профсоюзы, ассоциация фермеров и студенческие организации. Представительство ООН в Грузии и Глава USAID, также призывали не принимать этот законопроект.



Несмотря на столь острую реакцию Запада и местного общества, лидер «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что «один из двух законопроектов обязательно будет принят».



Президент Грузии Саломе Зурабишвили указала, что наложит вето на закон об «иноагентах». Однако ранее Парламент Грузии преодолел вето президента на критикуемый ЕС закон о прослушке.





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