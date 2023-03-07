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Гахария: Иванишвили должен объяснить населению, почему торгует национальными интересами Грузии
07.03.2023 18:43
Председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария заявляет, что бывший председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили должен объяснить населению, «почему торгует национальными интересами Грузии».
Заявление об этом Гахария публикует в «Твиттере».
«Спрятавшийся Иванишвили должен выступить и объяснить населению, почему он торгует национальными интересами Грузии и лишает наших детей европейского будущего! Пора уважать граждан Грузии. Грузия — это Европа», — пишет Гахария.
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