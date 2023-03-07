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Россия объявила в розыск пять граждан Грузии, воевавших в Украине
07.03.2023 18:44
Объявлен международный розыск пяти наемных грузинских бойцов, воевавших в Украине, аналогичные обвинения предъявлены еще трем гражданам Грузии, — информацию об этом распространяет пресс-служба Следственного комитета РФ.
«В рамках расследования фактов участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников следствием объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Помимо этого получены доказательства участия в составе «Грузинского национального легиона» еще троих граждан Грузии, им предъявлено аналогичное обвинение», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
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