

Россия объявила в розыск пять граждан Грузии, воевавших в Украине

07.03.2023 18:44





Объявлен международный розыск пяти наемных грузинских бойцов, воевавших в Украине, аналогичные обвинения предъявлены еще трем гражданам Грузии, — информацию об этом распространяет пресс-служба Следственного комитета РФ.



«В рамках расследования фактов участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников следствием объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Помимо этого получены доказательства участия в составе «Грузинского национального легиона» еще троих граждан Грузии, им предъявлено аналогичное обвинение», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.







Источник: СОВА

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