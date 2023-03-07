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Из-за акции протеста перекрыт проспект Руставели
07.03.2023 19:18
Участники акции переместились от заднего входа в парламент к территории перед зданием. На акции собрались рядовые граждане Грузии, представители политических партий, гражданского общества.
Участники акции протестуют против законопроекта о т.н. агентах и отмечают, что будущее Грузии в Европе, а упомянутые законопроекты создают угрозу евроинтеграции страны.
На месте мобилизованы правоохранители.
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