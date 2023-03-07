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Во дворе парламента мобилизован спецназ, акция перемещается на Руставели


07.03.2023   19:19


Во дворе парламента, у которого проходит акция против принятия закона об иноагентах, мобилизован спецназ, сообщают грузинские СМИ.

При этом сама акция перемещается на проспект Руставели, напротив законодательного органа.

Параллельно митингу в парламенте проходит обсуждение скандального закона об иноагентах. «Грузинская мечта» вынесла его на пленарное заседание сегодня, вместо обещанного четверга (9 марта).

Оппозиционные депутаты призвали граждан выйти на протест и не допустить принятия в Грузии российского закона. Несогласные продолжают прибывать к парламенту.


Источник: СОВА
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