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Во дворе парламента мобилизован спецназ, акция перемещается на Руставели
07.03.2023 19:19
Во дворе парламента, у которого проходит акция против принятия закона об иноагентах, мобилизован спецназ, сообщают грузинские СМИ.
При этом сама акция перемещается на проспект Руставели, напротив законодательного органа.
Параллельно митингу в парламенте проходит обсуждение скандального закона об иноагентах. «Грузинская мечта» вынесла его на пленарное заседание сегодня, вместо обещанного четверга (9 марта).
Оппозиционные депутаты призвали граждан выйти на протест и не допустить принятия в Грузии российского закона. Несогласные продолжают прибывать к парламенту.
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