

Во дворе парламента мобилизован спецназ, акция перемещается на Руставели

07.03.2023 19:19





Во дворе парламента, у которого проходит акция против принятия закона об иноагентах, мобилизован спецназ, сообщают грузинские СМИ.



При этом сама акция перемещается на проспект Руставели, напротив законодательного органа.



Параллельно митингу в парламенте проходит обсуждение скандального закона об иноагентах. «Грузинская мечта» вынесла его на пленарное заседание сегодня, вместо обещанного четверга (9 марта).



Оппозиционные депутаты призвали граждан выйти на протест и не допустить принятия в Грузии российского закона. Несогласные продолжают прибывать к парламенту.



Источник: СОВА

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