

Режиссер Лана Гогоберидзе говоря о законе об «иноагентах» напомнила о репрессиях 1937 года и трагедии 9 апреля

07.03.2023 19:19





Режиссер Лана Гогоберидзе выступила против законопроекта об «иноагентах», который планирует правящая «Грузинская мечта».



В своем письме она вспоминает репрессии 1937 года, трагедию 9 апреля 1989 года и 1999 год, когда Грузия вступила в Парламентскую ассамблею Совета Европы.



«А что происходит сегодня?



Когда слышишь единодушные заявления всех наших стратегических друзей — Евросоюза, ООН, Госдепартамента США, известных политических деятелей, послов различных европейских стран, что закон будет препятствовать или в конечном счете разрушит наши европейские устремления, меня охватывает, казалось бы навсегда преодоленное чувство: неужели твоя страна вновь должна остаться в одиночестве пред миром и историей? Неужели одиночество — наша судьба?!



Когда видишь конфликт, подрывающий любой прогресс внутри страны — в парламенте или на улице, понимаешь, что даже мечта о единстве, достигнутая в то роковое время, становится недостижимой, что в итоге мы становимся обществом, полным ненависти друг к другу.



И сегодня я задаюсь вопросом: хотим ли мы вернуться в то прошлое, хотим ли мы снова быть одинокими и уязвимыми перед жестокими и устаревшими имперскими амбициями России?



Может быть, стоит попробовать такую ​​невероятную вещь: давайте встанем все вместе – народ, гражданское общество, политические партии, власти (!), личности и сделаем движение в Европу действительно необратимым?», – пишет Лана Гогоберидзе.





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