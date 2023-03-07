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Режиссер Лана Гогоберидзе говоря о законе об «иноагентах» напомнила о репрессиях 1937 года и трагедии 9 апреля
07.03.2023 19:19
Режиссер Лана Гогоберидзе выступила против законопроекта об «иноагентах», который планирует правящая «Грузинская мечта».
В своем письме она вспоминает репрессии 1937 года, трагедию 9 апреля 1989 года и 1999 год, когда Грузия вступила в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
«А что происходит сегодня?
Когда слышишь единодушные заявления всех наших стратегических друзей — Евросоюза, ООН, Госдепартамента США, известных политических деятелей, послов различных европейских стран, что закон будет препятствовать или в конечном счете разрушит наши европейские устремления, меня охватывает, казалось бы навсегда преодоленное чувство: неужели твоя страна вновь должна остаться в одиночестве пред миром и историей? Неужели одиночество — наша судьба?!
Когда видишь конфликт, подрывающий любой прогресс внутри страны — в парламенте или на улице, понимаешь, что даже мечта о единстве, достигнутая в то роковое время, становится недостижимой, что в итоге мы становимся обществом, полным ненависти друг к другу.
И сегодня я задаюсь вопросом: хотим ли мы вернуться в то прошлое, хотим ли мы снова быть одинокими и уязвимыми перед жестокими и устаревшими имперскими амбициями России?
Может быть, стоит попробовать такую невероятную вещь: давайте встанем все вместе – народ, гражданское общество, политические партии, власти (!), личности и сделаем движение в Европу действительно необратимым?», – пишет Лана Гогоберидзе.
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