

Секретарь Совета безопасности Армении и посол Грузии обсудили вопросы сотрудничества

07.03.2023 19:26





Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 7 марта принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Армении Георгия Шарвашидзе.



Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СБ РА, в ходе встречи Григорян выразил надежду на то, что назначение посла придаст новое дыхание двустороннему армяно-грузинскому многоотраслевому сотрудничеству и внесет большой вклад в углубление дружественных отношений между двумя странами.



Шарвашидзе, в свою очередь, заверил, что в течение срока своих полномочий приложит максимум усилий для развития имеющегося потенциала сотрудничества как в экономической, так и в гуманитарной сферах.





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