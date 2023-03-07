

Цулукиани: Я не понимаю логики посла США

07.03.2023 19:27





Я не понимаю логики посла США, которая называет американский закон не американским, заявила вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани.



Посол США Келли Дегнан назвала законопроект, инициированный общественной организацией "Сила народа" об "иноагентах", противоречащим американскому закону и направленным против СМИ и неправительственных организаций.



"Посол говорит нам, что американский закон – не американский, грузинский закон – не грузинский. Я, на самом деле, не поняла логики и философии, стоящей за этим заявлением", – сказала Цулукиани.



При этом она отметила, что Грузия должна советоваться со своими стратегическими партнерами, но эта путаница приведет к тому, как бывает в семьях во взаимоотношениях между невесткой и свекровью.

"Например, иногда свекрови не нравится невестка, и что должна делать невестка, испекла один хачапури, два хачапури, все равно не нравится", – сказала Цулукиани.



Вице-премьер отметила, что лучше поинтересоваться у посла США, что именно она имела в виду.



"В Соединенных Штатах, как оказалось, действует не тот закон, которому сейчас уделяется основное внимание (в парламенте Грузии - ред.), а другой закон, который также идентичен тому, что рассматривают в парламенте, который в сто раз строже первого проекта", – заявила Цулукиани.



Вице-премьер также не понимает, почему законопроект называют российским.



"Американский закон не американский – что это значит, я не понимаю, грузинский закон не грузинский – это я тоже не знаю, что это значит. До этого я знала, что люди, которые создали и инициировали этот проект, Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Эка Сепашвили и другие, – грузины, думаю, я правильно думала", – заявила Цулукиани.



При этом вице-премьер считает, что необходимо учитывать мнение стратегических партнеров.

В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона.





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