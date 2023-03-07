

Грузинские раненые военные выиграли 23 медали на турнире в Лас-Вегасе

07.03.2023 19:30





Грузинские военнослужащие, получившие ранения в боях за территориальную целостность страны и международных миссиях, завоевали 23 медали на Играх военно-воздушных сил, проходивших в США, сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.



Международный турнир проходил на авиабазе в Лас-Вегасе. Грузинская команда участвовала в шести видах спорта: парабаскетбол, волейбол сидя, стрельба, бег, гребля и стрельба из лука.



Грузинские военные завоевали одиннадцать золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали.



По информации пресс-службы Минобороны, спортсмены уже вернулись в Тбилиси. В аэропорту их встретил заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Джони Татунашвили и главный сержант Сил обороны Георгий Гогочури.



Еще одна команда раненых военнослужащих Минобороны Грузии находится в США и примет участие в "Играх морской пехоты" в Сан-Диего.



Цель участия в международных турнирах – повышение боевого духа и мотивации раненых военнослужащих, а также активное использование спорта в процессе их реабилитации.





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