Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Депутаты «Мечты» нанесли физическое оскорбление двум оппозиционерам


07.03.2023   20:18


По словам депутата от «Единого национального движения» Анны Цитлидзе, Мамука Мдинарадзе и другие представители парламентского большинства нанесли ей и лидеру «Стратегии Агмашенебели» физические оскорбления.

«В приемной, где нет камер, Мамука Мдинарадзе и коцы (имеются в виду члены партии «Грузинская мечта – прим.ред.) напали на нас с Георгием Вашадзе.

Они получили ответ, кулак, удар.

Рабов расстраивает, что мы называем их предателями!», – написала Цитлидзе в Facebook.


Источник: СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна