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Депутаты «Мечты» нанесли физическое оскорбление двум оппозиционерам
07.03.2023 20:18
По словам депутата от «Единого национального движения» Анны Цитлидзе, Мамука Мдинарадзе и другие представители парламентского большинства нанесли ей и лидеру «Стратегии Агмашенебели» физические оскорбления.
«В приемной, где нет камер, Мамука Мдинарадзе и коцы (имеются в виду члены партии «Грузинская мечта – прим.ред.) напали на нас с Георгием Вашадзе.
Они получили ответ, кулак, удар.
Рабов расстраивает, что мы называем их предателями!», – написала Цитлидзе в Facebook.
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