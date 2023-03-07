

Депутаты «Мечты» нанесли физическое оскорбление двум оппозиционерам

07.03.2023 20:18





По словам депутата от «Единого национального движения» Анны Цитлидзе, Мамука Мдинарадзе и другие представители парламентского большинства нанесли ей и лидеру «Стратегии Агмашенебели» физические оскорбления.



«В приемной, где нет камер, Мамука Мдинарадзе и коцы (имеются в виду члены партии «Грузинская мечта – прим.ред.) напали на нас с Георгием Вашадзе.



Они получили ответ, кулак, удар.



Рабов расстраивает, что мы называем их предателями!», – написала Цитлидзе в Facebook.



Источник: СОВА

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