

Президент Грузии обещала наложить вето на законопроект об иноагентах

08.03.2023 00:28





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что те, кто сегодня стоит на проспекте Руставели против закона об «иноагентах» представляют свободную Грузию.



Президент Грузии в настоящее время находится в Нью-Йорке с официальным визитом.



«Я обращаюсь к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как и много раз стоял. Я стою здесь, в Нью-Йорке, а позади меня Статуя Свободы. Свобода — это символ, за который всегда боролась Грузия… Я рядом с вами. Сегодня вы представляете свободную Грузию.



Грузия, которая видит свое будущее в Европе, никому не позволит это будущее отнять. Это будущее принадлежит нашему следующему поколению. Это будущее, которое готовили предыдущие поколения, готовили и мы. Никто не имеет права отнимать у вас ваше будущее. Никто не имеет права ставить ловушки.



Этот закон никому не был нужен, он взят неоткуда, кроме диктата Москвы. Это надо отменить. Ни в какой форме его не нужно отправлять в Венецианскую комиссию. Там прекрасно знают, что это за закон. Я с первого дня говорила, что будет вето. И вето будет.



Меня не волнует постатейное обсуждение, его сходство со старым американским законом, который, как мы прекрасно знаем, служит совсем другой цели.



Меня интересует только будущее Грузии, только Конституция, гарантом которой я являюсь, и в этой конституции написано, что все институты Грузии, и в первую очередь я, правительство, власти, обязаны сделать все для того, чтобы привести эту страну в Евросоюз, защитить путь европейской интеграции.



Сегодня те, кто поддерживает этот закон, и те, кто голосовал за этот закон, нарушают Конституцию. Вы уводите нас всех из Европы».





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