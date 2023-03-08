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ЕС призывает Грузию защитить свою приверженность демократии и напоминает людям об их праве на мирный протест


08.03.2023   02:23


Европейская служба внешних дел распространяет заявление Верховного представителя ЕС в связи с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния».

«Во вторник парламент Грузии принял в первом чтении новый закон «О прозрачности иностранного влияния». Это очень плохое развитие событий для Грузии и ее народа. Закон в его нынешней форме создает риск эффекта сдерживания для гражданского общества и медиаорганизаций с негативными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы. Этот закон не соответствует ценностям и стандартам ЕС. Он противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Евросоюз, которую поддерживает подавляющее большинство населения Грузии. Принятие этого закона может иметь серьезные последствия для наших отношений. Евросоюз призывает Грузию соблюдать свою приверженность демократии, верховенству закона и правам человека, а также напоминает людям об их праве на мирный протест», — отмечается в заявлении.


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