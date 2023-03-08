|
|
|
ЕС призывает Грузию защитить свою приверженность демократии и напоминает людям об их праве на мирный протест
08.03.2023 02:23
Европейская служба внешних дел распространяет заявление Верховного представителя ЕС в связи с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния».
«Во вторник парламент Грузии принял в первом чтении новый закон «О прозрачности иностранного влияния». Это очень плохое развитие событий для Грузии и ее народа. Закон в его нынешней форме создает риск эффекта сдерживания для гражданского общества и медиаорганизаций с негативными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы. Этот закон не соответствует ценностям и стандартам ЕС. Он противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Евросоюз, которую поддерживает подавляющее большинство населения Грузии. Принятие этого закона может иметь серьезные последствия для наших отношений. Евросоюз призывает Грузию соблюдать свою приверженность демократии, верховенству закона и правам человека, а также напоминает людям об их праве на мирный протест», — отмечается в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна