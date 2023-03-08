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Грузинские эмигранты призывают Брюссель ввести санкции против депутатов, поддержавших закон об «иноагентах»
08.03.2023 04:08
Проживающие в странах Европы эмигранты из Грузии обратились в институты Евросоюза в связи с принятием в первом чтении законопроекта об «иноагентах».
В их письме говорится, что закон создает угрозу для европейского будущего страны.
Эмигранты просят Брюссель:
Усилить поддержку гражданской общественности и СМИ;
Ввести персональные санкции против депутатов, инициировавших и поддержавших закон;
Ввести персональные санкции против неформального правителя Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили за его влияние на правящую партию и правительство, а также за подрыв демократии.
«Открытой целью правящей партии является саботаж процесса Евроинтеграции. […] Это решение [принятие закона] не только закрывает путь на Запад, но и открыто говорит более 80% общественности, что будущее у нас будет не европейское, а российское», — подчеркивается в письме.
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