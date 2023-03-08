

Грузинские эмигранты призывают Брюссель ввести санкции против депутатов, поддержавших закон об «иноагентах»

08.03.2023 04:08





Проживающие в странах Европы эмигранты из Грузии обратились в институты Евросоюза в связи с принятием в первом чтении законопроекта об «иноагентах».



В их письме говорится, что закон создает угрозу для европейского будущего страны.



Эмигранты просят Брюссель:



Усилить поддержку гражданской общественности и СМИ;

Ввести персональные санкции против депутатов, инициировавших и поддержавших закон;

Ввести персональные санкции против неформального правителя Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили за его влияние на правящую партию и правительство, а также за подрыв демократии.

«Открытой целью правящей партии является саботаж процесса Евроинтеграции. […] Это решение [принятие закона] не только закрывает путь на Запад, но и открыто говорит более 80% общественности, что будущее у нас будет не европейское, а российское», — подчеркивается в письме.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





