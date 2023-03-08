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Заза Пачулия: Прошлое, настоящее и будущее Грузии — стремление к Европе!
08.03.2023 04:09
«Прошлое, настоящее и будущее Грузии — стремление к Европе! У мира и свободы нет альтернативы», — пишет на своей странице в «Фейсбуке» известный грузинский баскетболист Заза Пачулия.
Он не единственный спортсмен, выступивший с подобным заявлением на фоне многотысячного протеста у парламента с лозунгом «нет российскому закону».
Кроме него с такими заявлениям выступили Хвича Кварацхелия, Гиорги Чакветадзе, Джаба Канкава и другие.
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