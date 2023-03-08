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Маркета Грегорова – Остановите это безумие, остановите закон «Об иностранных агентах»


08.03.2023   10:48


Хочу сказать вам, Ираклий Гарибашвили, мы никогда не применяли водометы против наших граждан, - об этом европарламентарий Маркета Грегорова пишет на своей странице в Twitter.

Европарламентарий призывает «Грузинскую мечту» остановить «безумие» и закон «Об иностранных агентах».

«Я получила много словесных нападок от представителей «Грузинской мечты» по поводу популярности моей партии, что у нее нет 40%. Позвольте мне сказать вам, Ираклий Гарибашвили, мы никогда не применяли водометы против наших граждан. Остановите это безумие, остановите закон «Об иностранных агентах». Я аплодирую этим храбрым людям», - написала депутат Маркета Грегорова в связи с акцией у парламента Грузии в Тбилиси.

Напомним, что МВД начало разогнать участников акции у парламента, которые опротестовывали принятие законопроектов о т.н. агентах в первом чтении, вечером 7 марта. Для разгона митингующих ведомство неоднократно применяло водометы, слезоточивый газ, однако участники акции опять возвращались к парламенту. Работы по очистке проспекта Руставели от митингующих МВД осуществляло в течение нескольких часов.


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