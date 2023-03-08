

Нед Прайс уйдет с поста пресс-секретаря Госдепартамента в этом месяце

08.03.2023 10:52





Нед Прайс уйдет с поста пресс-секретаря Госдепартамента в этом месяце. Об этом говорится в заявлении Энтони Блинкена, опубликованном Госдепартаментом.



Нед Прайс занимал должность пресс-секретаря государственного ведомства с 20 января 2021 года. За этот период он провел более 200 брифингов для прессы, где журналисты имеют возможность регулярно задавать вопросы о внешней политике США.



«Нед помогал правительству США защищать и поддерживать свободу прессы во всем мире и создал модель прозрачности и открытости, которую мы поддерживаем в других странах. Его вклад принесет пользу департаменту даже после его службы», — говорится в заявлении.



По словам Энтони Блинкена, он и сотрудники Госдепартамента постоянно пользовались советами Неда Прайса. По словам Блинкена, Нед Прайс продолжит службу в Госдепартаменте и будет работать непосредственно на госсекретаря.



«Для людей в Америке и во всем мире Нед Прайс часто был голосом и лицом внешней политики США. Он действовал с исключительным профессионализмом и честностью“, — говорится в заявлении Блинкена.







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