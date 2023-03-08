

Юкнявичене правящей партии Грузии: Прислушайтесь к своему народу, не разрушайте будущее страны

08.03.2023 11:10





Депутат Европарламента Раса Юкнявичене отреагировала на обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии в социальной сети «Твиттер».



«Грузия принадлежит Европе. Закон «Об иностранных агентах» угрожает продолжению евроатлантического пути Грузии.



Моя просьба ко всем ответственным политикам в Грузии, особенно из правящей партии — пожалуйста, прислушайтесь к своему народу. Не разрушайте будущее своей страны», — написала член Европарламента в социальной сети «Твиттер».



Напомним, акция протеста проходила против законопроектов, инициированных «Силой народа». Парламент Грузии поддержал в первом чтении за законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Сначала движение «Сила народа» зарегистрировало законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предусматривает регистрацию непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и средств массовой информации в качестве агентов иностранного влияния, доходы которых составляют более 20% из-за рубежа. Согласно законопроекту, каждый, кто считается агентом иностранного влияния, должен быть зарегистрирован в базе данных в государственном реестре с таким же названием. На момент регистрации необходимо будет отразить полученный доход. В то же время организации будут обязаны ежегодно заполнять финансовые декларации.







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