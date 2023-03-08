

Лидер «Мечты» снова обвинил во всем «радикальную оппозицию»

08.03.2023 12:45





Председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе продолжает отстаивать принятие российского закона об иноагентах в Грузии. В своем сегодняшнем заявлении он возложил ответственность за происходящее в стране на «радикальную оппозицию».



«В свое время Грузия избежала бы большой боли, если бы всех шпионов назвали таковыми. Сегодня большевистский дух живет в современных Серго Орджоникидзе и Гигле Бербикашвили. В Михаиле Саакашвили, Гиге Бокерия, Георгие Вашадзе, Зуре Джапаридзе, Леване Хабеишвили и других лидерах радикальной оппозиции. Если бы план, написанный ими на знаменитом совещании в Бакуриани, был реализован, то в июне прошлого года произошел бы государственный переворот, и я со всей ответственностью заявляю, что сегодня российские танки стояли бы в Тбилиси. Они поведут российские танки точно так же, как в августе 2008 года», — считает Кобахидзе.



При этом лидер правящей партии повторил слова о том, что при Саакашвили России были передан 20% территорий Грузии.



«Национальное движение, которое передало 20% территории Грузии Российской Федерации, а затем подписало предательскую резолюцию, с 2012 года называет «Грузинскую мечту» пророссийской силой, они использовали этот ярлык, когда мы подписывали соглашение об ассоциации с ЕС, подписали соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, получили безвизовый режим с ЕС, беспрецедентно расширили сотрудничество с НАТО.



Мы не помним ажиотажа неправительственных организаций и других субъектов, когда радикальная оппозиция пыталась заклеймить нашу власть», — сказал он.



Все международное сообщество, стратегические партнеры Грузии в лице ЕС и США выступили против принятия в Грузии закона российского типа. Посольство США в Тбилиси назвало 7 марта, когда парламент принял в первом чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», «черным днем для грузинской демократии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





