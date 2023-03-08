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Захарова на подпеве у Кобахидзе - представитель МИД РФ указала на американский закон FARA
08.03.2023 12:48
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, выступившего с критикой законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Документ накануне в первом чтении принял парламент Грузии, что спровоцировало беспорядки в центре Тбилиси.
«Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС. Теперь понятно, почему США ещё не в Европейском союзе – там этот закон действует с 1938 года», – написала Захарова в телеграм-канале.
Отметим, что на закон США о регистрации иностранных агентов (FARA) ссылаются как члены движения «Сила народа», инициировавшие законопроект в Грузии, так и члены правящей партии «Грузинская мечта», поддержавшие инициативу.
Утверждения о том, что грузинский законопроект основан на американском законе FARA, являются заведомо ложными, заявляют в Вашингтоне. В Госдепе говорят, что законопроект, «похоже, основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве». Американский закон FARA по своему содержанию не носит характер попытки стигматизации членов общества, как это делается в России и с какой целью его принимают в Грузии.
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