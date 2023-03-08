

Супруга лидера партии «Гирчи» — его задержали и били дубинками

08.03.2023 13:09





По информации супруги Зураба Джапаридзе Наты Коридзе, политик был арестован во время акции 7 марта, при задержании его избивали и брызгали в лицо перцовым баллончиком.



«Зуру вчера арестовали. Кроме общения с полицией, на вчерашнем митинге он ничего не делал, насилие для него неприемлемо. Его били «дубинками» по голове», — написала Коридзе в Фейсбук.



Супруга лидера «Гирчи» также пишет, что до сих пор не видела его и он находится в Дигомском следственном изоляторе.



«Они брызгали ему газ лицо, как и многим другим людям. Сейчас они содержатся в Дигомском следственном изоляторе. Кажется, они не предоставили им нормальную медицинскую помощь. Только вчера дали обезболивающее. Это в какой стране мы живем? Куда мы вообще идем? Какое будущее мы создаем?», — написала Коридзе.



По информации сторонников Джапаридзе, он переведен в Дигомское главное управление полиции. По их информации, задержан также член «Гирчи» Ника Мосиашвили.



«Netgazeti» пытается связаться с МВД для получения информации.





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