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Страны Балтии: Грузия должна придерживаться принципов демократии, если хочет идти в ЕС и НАТО
08.03.2023 14:04
Главы МИД трех балтийских государств в совместном заявлении предупредили Грузию о необходимости придерживаться принципов демократии, если она хочет продвигаться к членству в ЕС и НАТО. Об этом сообщает "Европейская правда".
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис опубликовали твиты с одинаковым текстом сообщения, в котором выразили серьезную обеспокоенность принятием в первом чтении так называемого закона об "иностранных агентах".
"Если Грузия хочет продвигаться в ЕС и НАТО, она должна придерживаться принципов демократии, верховенства права и прав человека", - заявили министры трех государств.
Как сообщалось, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга.
Ночь, начавшаяся бурными столкновениями между правоохранителями и участниками стихийного митинга под зданием парламента Грузии, завершилась обещаниями оппозиции перейти к ежедневным протестам "до победы".
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