

Мария Пейчинович-Бурич: Я с тревогой слежу за событиями в Грузии

08.03.2023 15:38





Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич откликнулась на события в Грузии и отмечает, что должен победить политический диалог.



«Я с тревогой и внимательно слежу за последними событиями в Грузии. Призываю к прекращению насилия и защите стандартов Совета Европы – демократии, прав человека и верховенства закона. Политический диалог должен победить», — пишет генсек Совета Европы.





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