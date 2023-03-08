|
|
|
Мария Пейчинович-Бурич: Я с тревогой слежу за событиями в Грузии
08.03.2023 15:38
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич откликнулась на события в Грузии и отмечает, что должен победить политический диалог.
«Я с тревогой и внимательно слежу за последними событиями в Грузии. Призываю к прекращению насилия и защите стандартов Совета Европы – демократии, прав человека и верховенства закона. Политический диалог должен победить», — пишет генсек Совета Европы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна