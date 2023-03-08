

Чихладзе: Зураб Джапаридзе нуждается в госпитализации, однако ему не оказали медицинскую помощь

08.03.2023 15:40





Сегодняшний брифинг Ираклия Кобахидзе даже не назвать абсурдом. Невозможно и возмутиться, услышав столько глупостей. Сегодня на акции будет гораздо больше людей, - заявил на брифинге член «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.



Что касается задержания лидера «Гирчи - Больше свободы» Зураба Джапаридзе на вчерашней акции, то, по словам Чихладзе, у Джапаридзе повреждения в области головы и ему требуется госпитализация.



Как отметил Чихладзе, медицинской помощи Джапаридзе не оказали.



«Для «Грузинской мечты» не только права человека, но и человеческая жизнь ничего не значат, и насилие над Зурой Джапаридзе говорит именно об этом, ведь до сих пор к нему не пришел ни один врач, и ему никакая помощь не оказана.



Да, мы будем радикально противостоять российскому режиму, лишению человека жизни, попранию прав человека, что и делают «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили», - заявил Чихладзе.





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