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Манджгаладзе: «Кобахидзе с перцовым спреем» - лицо «Грузинской мечты»


08.03.2023   16:06


«Кобахидзе с перцовым спреем» - это лицо «Грузинской мечты», - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе в беседе с журналистами.

По его словам, вчерашняя акция была абсолютно мирной, и не было необходимости в использовании спецназа.

«Кобахидзе – обычный российский пропагандист, и мы должны рассматривать все его посылы как российские посылы против Грузии. Кобахидзе не выражает интересов Грузии, грузинского народа. Своими заявлениями он может конкурировать с Серго Орджоникидзе и Филиппом Махарадзе. Говоря о Кобахидзе, мы говорим о предателе такого масштаба», - заявил Манджгаладзе.


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