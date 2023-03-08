

Манджгаладзе: «Кобахидзе с перцовым спреем» - лицо «Грузинской мечты»

08.03.2023 16:06





«Кобахидзе с перцовым спреем» - это лицо «Грузинской мечты», - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе в беседе с журналистами.



По его словам, вчерашняя акция была абсолютно мирной, и не было необходимости в использовании спецназа.



«Кобахидзе – обычный российский пропагандист, и мы должны рассматривать все его посылы как российские посылы против Грузии. Кобахидзе не выражает интересов Грузии, грузинского народа. Своими заявлениями он может конкурировать с Серго Орджоникидзе и Филиппом Махарадзе. Говоря о Кобахидзе, мы говорим о предателе такого масштаба», - заявил Манджгаладзе.





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