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Зураб Джапаридзе был избит при задержании – адвокат
08.03.2023 17:04
Специальная следственная служба сообщила, что начала расследование возможного превышения полицией полномочий в отношении лидера партии «Гирчи — больше свободы» Зураба Джапаридзе и других участников акции, выступивших против законопроекта «об иноагентах».
«Специальной следственной службой проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения объективности расследования», — говорится в заявлении.
Адвокат Зураба Джапаридзе заявил, что политик был избит в момент задержания. По словам Вахо Барамашвили, это было зафиксировано камерами нескольких телеканалов.
Адвокат защищает интересы еще одного задержанного — Ники Мосиашвили, по его словам, он также был сильно избит.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что МВД сообщило о задержании 66 участников акции.
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