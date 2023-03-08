Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зураб Джапаридзе был избит при задержании – адвокат


08.03.2023   17:04


Специальная следственная служба сообщила, что начала расследование возможного превышения полицией полномочий в отношении лидера партии «Гирчи — больше свободы» Зураба Джапаридзе и других участников акции, выступивших против законопроекта «об иноагентах».

«Специальной следственной службой проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения объективности расследования», — говорится в заявлении.

Адвокат Зураба Джапаридзе заявил, что политик был избит в момент задержания. По словам Вахо Барамашвили, это было зафиксировано камерами нескольких телеканалов.

Адвокат защищает интересы еще одного задержанного — Ники Мосиашвили, по его словам, он также был сильно избит.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что МВД сообщило о задержании 66 участников акции.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна