

Без Майдана Украина не была бы свободной: Гончаренко ответил Кобахидзе

08.03.2023 17:06





Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко прокомментировал заявление лидера «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе о Майдане. Гончаренко подчеркнул, что «именно благодаря Майдану Украина остается свободной спустя почти 10 лет».



Напомним, ранее сегодняшним днем лидер правящей в Грузии партии заявил, что Майдан не принес Украине ничего кроме войн.



«Именно благодаря Майдану Украина спустя почти 10 лет остается независимой. Вся Украина была бы оккупирована Россией и мы стали бы как Беларусь. Что такое Беларусь — оккупированная Российской Федерацией территория. Это стиль Российской Империи — сначала страну лишают свободы, а потом завоёвывают полностью. Если белорусский сценарий будет реализован в Грузии, то это худшее что может случиться. Я надеюсь, что в Грузии этого не произойдет, а то, что говорит г-н Кобахидзе, является абсолютной ложью — Майдан был началом войны за независимость Украины, без Майдана мы бы проиграли начальные процессы. Майдан не был причиной… то же самое и с Грузией, то есть Грузия должна быть либо полностью свободной, либо стать провинцией России», — сказал Гончаренко телеканалу Formula.





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