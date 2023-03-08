

Каха Каладзе: Если вы не знаете цену своей стране, Европа вас не примет

08.03.2023 17:18





Каха Каладзе отреагировал на вчерашние события. По его словам, он повторит то, что неоднократно говорил ранее, что Европа – это выбор и цель каждого грузина.



По его словам, Европа исторически связана с христианством, а также с демократией, правами человека, верховенством закона и уважением достоинства.



«Это те ценности, к которым мы, грузины, стремились со дня восстановления независимости и стремимся по сей день. Хочу сказать, что говоря о Европе, я часто получаю статусы от своих оппонентов, они мне пишут, хорошо ли делать покупки в Европе? — Сейчас не хочу углубляться во все это, но хочу подчеркнуть одну вещь, показательно то, что наши политические оппоненты сравнивают Европу только с шоппингом, что говорит об их менталитете и сознании. Все это свидетельствует о том, что у этих людей нет никаких ценностей.

Для меня Европа — это не шоппинг, а ценности. Как грузин, я всегда ходил в Европе с высоко поднятой головой, и сегодня хожу так же гордо и с высоко поднятой головой, и буду ходить так и впредь.



Мой личный опыт убедил меня в том, что если ты не знаешь цену своей стране, если ты не любишь свою страну, свою культуру, традиции, прошлое, те ценности, которые есть у твоей страны, поверьте, Европа вас не примет и не оценит. Не забывайте, что рабство тоже не в природе грузин, и поэтому никто не должен претендовать на порабощение нашего народа. Напомним, что наиболее ощутимых результатов на европейском пути добилось правительство «Грузинской мечты», — заявил Каха Каладзе.







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