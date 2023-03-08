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Шарль Мишель: Мы обеспокоены событиями в Грузии, право на мирный протест - основа любой демократии
08.03.2023 17:34
«Мы очень обеспокоены событиями в Грузии. Право на мирный протест — основа любой демократии», — так президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на события, произошедшие во время акции на проспекте Руставели.
Как пишет Шарль Мишель в «Твиттере», принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» несовместимо с путем Евросоюза.
Принятие закона «Об иностранном влиянии» не соответствует пути Евросоюза, которого хочет большинство Грузии. Приверженность верховенству закона и человеческим ценностям является ключевым для проекта ЕС», — заявил Шарль Мишель.
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