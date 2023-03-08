

Шарль Мишель: Мы обеспокоены событиями в Грузии, право на мирный протест - основа любой демократии

08.03.2023 17:34





«Мы очень обеспокоены событиями в Грузии. Право на мирный протест — основа любой демократии», — так президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на события, произошедшие во время акции на проспекте Руставели.



Как пишет Шарль Мишель в «Твиттере», принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» несовместимо с путем Евросоюза.



Принятие закона «Об иностранном влиянии» не соответствует пути Евросоюза, которого хочет большинство Грузии. Приверженность верховенству закона и человеческим ценностям является ключевым для проекта ЕС», — заявил Шарль Мишель.





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