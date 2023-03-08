

Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии

08.03.2023 18:01





Наряду с прогрессом Грузии на пути вступления в ЕС, мы стремимся работать с нашими международными партнерами для обеспечения наилучшего баланса между, с одной стороны, легитимными целями прозрачности и безопасности и, с другой – правами и свободами гражданского общества, - об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили говорит в письме, направленном президенту Венецианской комиссии Совета Европы Клэр Бази-Малори.



Папуашвили информирует Клэр Бази-Малори по поводу зарегистрированных в парламенте Грузии законопроектах о т. агентах иностранного влияния и просит Венецианскую комиссию подготовить правовое заключение по прилагаемым законопроектам.



«Парламент Грузии принял решение принять новые регуляции для некоммерческих/непредпринимательских организаций, действующих в Грузии. В парламент было представлено два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Цель законопроектов – обеспечение минимально необходимой прозрачности и подотчетности некоммерческих/непредпринимательских организаций, в том числе в связи с иностранным финансированием.



Наряду с прогрессом Грузии на пути вступления в ЕС, мы стремимся работать с нашими международными партнерами для обеспечения наилучшего баланса между, с одной стороны, легитимными целями прозрачности и безопасности и, с другой – правами и свободами гражданского общества.



В духе нашего многолетнего партнерства мы просим Венецианскую комиссию подготовить правовое заключение по прилагаемым законопроектам.



Г-жа президент, мы надеемся на сотрудничество с вами по данному вопросу», - говорится в письме Папуашвили.





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