

Хабеишвили: Если до сих пор у нас был один Гаврилов, имею в виду Кобахидзе, то сейчас в парламенте 76 Гавриловых

08.03.2023 18:15





Вчера еще раз выяснилось, что протест людей был связан не с протестом какой-либо политической партии, а с европейским будущим нашей страны. Началась российская пропаганда – эта партия, та партии, но пусть вас ничего не пугает - заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили на пресс-конференции, проведенной в офисе партии.



Хабеишвили призвал граждан прийти на запланированную на сегодня акцию и отметил, что этот призыв не является партийным.



«Ираклий Кобахидзе вчера во второй раз устроил «Ночь Гаврилова». Если до сих пор у нас был один Гаврилов, я имею в виду Кобахидзе, то сейчас в грузинском парламенте сидит 76 Гавриловых, подписавшихся под путинским, российским законом.



Сегодня я не выступаю с политическим, партийным заявлением, а призываю всех граждан, как и вчера – Наше европейское будущее защищать нам! Мы должны бороться за европейское будущее вне зависимости от политических вкусов. Сегодня мы увидели, что началась российская пропаганда - эта партия, та партия. Но пусть вас ничего не пугает. Используйте политические партии как инструмент борьбы, а не для того, чтобы кто-то набрал политические очки. Это страна ваша — грузинский народ», - заявил Леван Хабеишвили.





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