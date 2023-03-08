

Грузия отправила в Венецианскую комиссию оба законопроекта об «иноагентах»

08.03.2023 18:17





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии Совета Европы Клер Бази-Малори с просьбой подготовить заключение по двум законопроектам, представленным в парламент Грузии.



Напомним, что члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта. Один из них, «О прозрачности иностранного влияния» был утвержден в первом чтении накануне. Второй документ, который провластные депутаты называют «американским», называется «О регистрации иностранных агентов».



Т.н. «американский» законопроект был направлен в Венецианскую комиссию без обсуждения на пленарном заседании. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, документ на данном этапе не будет вынесен на сессию.



«По мере продвижения Грузии на пути к членству в ЕС, мы стремимся работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить наилучший баланс между законными целями прозрачности и безопасности, с одной стороны, и правами и свободами гражданского общества, с другой. В духе нашего многолетнего партнерства мы обращаемся к Венецианской комиссии с просьбой подготовить правовое заключение по прилагаемым законопроектам», — говорится в письме Шалвы Папуашвили, которое распространила пресс-служба парламента.



Ранее в «Силе народа» и в «Грузинской мечте» заявляли, что планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта, а затем направить их в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорили, что если комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть.



Утверждение законопроекта об «иноагентах» в первом чтении накануне спровоцировало беспорядки у здания парламента. Полиция использовала против демонстрантов спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ. Задержано более 60 человек. Есть пострадавшие среди силовиков и участников акции.





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