

Виола фон Крамон: Правительство предало Грузию, Конституцию, европейское будущее, собственный народ

08.03.2023 18:33





Правительство Грузии предало Грузию. [Правительство] предало свою Конституцию, европейское будущее, собственный народ, — об этом немецкий депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила на своей странице в Twitter.



Она призвал грузинский народ не отчаиваться, добавив, что двери Евросоюза остаются открытыми для всякого общества, которое ценит свободу и другие европейские ценности.



«Мы стоим рядом с храбрыми людьми, которые борются за свою свободу и не хотят быть частью «русского мира». Нет российскому закону!



Грузинский народ, не отчаивайтесь. Наши двери остаются открытыми для всякого общества, ценящего свободу и другие европейские ценности. Вы много раз доказывали, что принадлежите Европе», — заявила Виола фон Крамон.





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