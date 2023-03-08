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Виола фон Крамон: Правительство предало Грузию, Конституцию, европейское будущее, собственный народ
08.03.2023 18:33
Правительство Грузии предало Грузию. [Правительство] предало свою Конституцию, европейское будущее, собственный народ, — об этом немецкий депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила на своей странице в Twitter.
Она призвал грузинский народ не отчаиваться, добавив, что двери Евросоюза остаются открытыми для всякого общества, которое ценит свободу и другие европейские ценности.
«Мы стоим рядом с храбрыми людьми, которые борются за свою свободу и не хотят быть частью «русского мира». Нет российскому закону!
Грузинский народ, не отчаивайтесь. Наши двери остаются открытыми для всякого общества, ценящего свободу и другие европейские ценности. Вы много раз доказывали, что принадлежите Европе», — заявила Виола фон Крамон.
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