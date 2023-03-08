

Генсек Совета Европы призвала остановить насилие в Грузии и уважать демократию

08.03.2023 18:41





Генеральный секретарь Совета Европы Мария-Пейчинович Бурич отреагировала на события в Тбилиси, где парламент накануне принял в первом чтении противоречивый законопроект об "иноагентах", а силовики разогнали митингующих, которые выступали против него.



Свою реакцию Пейчинович-Бурич опубликовала в Twitter, пишет "Европейская правда".



"С беспокойством внимательно слежу за последними событиями в Грузии. Я призываю прекратить насилие и уважать стандарты Совета Европы по демократии, прав человека и верховенства права. Политический диалог должен преобладать", - написала Пейчинович-Бурич.





Как сообщалось, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга.



Ночь, начавшаяся бурными столкновениями между правоохранителями и участниками стихийного митинга под зданием парламента Грузии, завершилась обещаниями оппозиции перейти к ежедневным протестам "до победы".





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