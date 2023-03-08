

Представители МИД восьми стран ЕС обсуждают перспективы евроинтеграции Молдавии

08.03.2023 19:14





Прогресс достигнутый Молдавией после подачи заявки на вступление в ЕС обсуждают в среду в Кишиневе представители внешнеполитических ведомств восьми европейских стран. Они принимают участие в форуме "Вступление Молдавии в ЕС: дискуссия с министрами-женщинами по европейским делам".



"Представительницы внешнеполитических ведомств Австрии, Болгарии, Франции, Германии, Лихтенштейна, Литвы, Румынии и Швеции обсуждают прогресс, достигнутый за год после подачи заявления Молдавии о вступлении в ЕС, приоритеты руководства в этой области на 2023 год", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел и европейской интеграции республики. Гости форума также проведут встречи с президентом Майей Санду, премьером Дорином Речаном.



Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в сообщество, получение которого является началом пути в ЕС. Для запуска переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и урегулирование приднестровской проблемы. В начале нынешнего года Санду признала, что правительство выполнило меньше половины из 35 пунктов Плана действий на 2022 год, который рекомендовала Европейская комиссия при предоставлении республике статуса кандидата. Занимавшая тогда должность премьер-министра Наталья Гаврилица констатировала, что республика отстает от Украины и Грузии в гармонизации законодательства для интеграции в ЕС.





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