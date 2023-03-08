

Премьер Эстонии: События, в Грузии напоминают, что демократия может постепенно разрушаться и руками избранных лидеров

08.03.2023 20:18





События, развернувшиеся в Грузии, напоминают нам о том, что демократия может постепенно разрушаться и руками избранных лидеров, - об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала на своей странице в Twitter.



«Обеспокоена кадрами насилия в отношении мирных митингующих в Грузии», - отметила Калас.



Премьер Эстонии поделилась в соцсети сегодняшним заявлением Шарля Мишеля, в котором президент Европейского совета выразил сильную обеспокоенность событиями, развернувшимися в Грузии. По словам Мишеля, право на мирный протест является ядром всякой демократии. Кроме того, он добавил, что принятие закона об «иностранном влиянии» не соответствует пути ЕС.





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