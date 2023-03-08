

Лондон глубоко обеспокоен по поводу принятия парламентом Грузии законопроекта об иноагнетах

08.03.2023 20:20





Соединенное Королевство разделяет глубокую обеспокоенность наших союзников и партнеров по поводу поспешного принятия в парламенте Грузии законопроекта об «агентах иностранного влияния», говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.



«В случае принятия предлагаемый закон помешает друзьям и стратегическим партнерам Грузии продолжать поддерживать демократическое и экономическое развитие Грузии.



Публичные заявления ведущих политиков показывают, что этот закон направлен на воспрепятствование донорской поддержке и подавление легитимной деятельности гражданского общества, что противоречит общим ценностям и обязательствам перед международными обязательствам, которых мы ожидаем от страны-партнера, и противоречит заявленному стремлению Грузии к евроатлантической интеграции.



Мы призываем правящую власть Грузии учесть опасения гражданского общества, независимых СМИ и международных партнеров, прежде чем продолжить работу над указанным законопроектом», — говорится в заявлении.







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