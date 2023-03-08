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Посол Грузии во Франции удалил пост в поддержку европейского выбора Грузии
08.03.2023 20:33
Посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили 7 марта опубликовал на своей странице в «Фейсбук» пост в поддержку европейского выбора Грузии. Однако, позже этот пост был удален.
В посте говорилось:
«Европа — это не только географическое пространство с границами. Это в первую очередь объединение ценностей. Быть европейцем — значит быть приверженным этим ценностям. Грузия, которой я служу, не является только правительством или только оппозицией. Только народ, история и культура определяют такую фундаментальную миссию страны, как её духовная и культурная идентичность. Воля и завещание наших предков — европейское будущее нашей страны.
Осознавая прошлое и будущее Грузия будет верна европейскому пути. Я своим скромным делом служу этому пути. Такова моя вера и гражданская позиция. Другого пути или дела я не знаю».
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