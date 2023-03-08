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Посольство США: Право на мирные собрания и протесты имеет жизненно важное значение для любой демократии
08.03.2023 20:38
Стабильность и процветание, которые следуют за интеграцией в Европу, зависят от совместной работы всех граждан для достижения этой общей цели, говорится в заявлении посольства США в Грузии.
«Право на мирные собрания и протесты имеет жизненно важное значение для любой демократии, и на протяжении всей истории Грузии оно играло ключевую роль в защите идентичности и свободы грузин. Правительство несет незаменимую функцию защиты этих прав. Стабильность и процветание, которые ცледуют за европейской интеграцией, зависят от совместной работы всех граждан для достижения этой общей цели», — говорится в заявлении посольства США в Грузии.
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