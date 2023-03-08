

«Создает серьезную угрозу для европейского будущего» — Евродепутаты о законе об «иноагентах»

08.03.2023 21:01





15 депутатов Европарламента выражают глубокую обеспокоенность в связи с принятием грузинским парламентом российского закона об «иноагентах» в первом чтении. Об этом говорится в их совместном заявлении.



Подписавшие заявление депутаты, в том числе, представляют и политическую группу, которая является партнером правящей партии «Грузинская мечта».



По их словам, закон не соответствует ценностям ЕС и создает серьезную угрозу для европейского будущего Грузии.



«Сильная гражданская общественность Грузии внесла значительный вклад в демократические реформы и подготовку заявки страны на членство в Евросоюзе.



Призываем власти Грузии воздержаться от дальнейших попыток дискредитации и ограничения роли гражданской общественности и вместо этого способствовать созданию среды сотрудничества для получения статуса кандидата. Мы поддерживаем эту цель и готовы оказать помощь в её достижении», — говорится в заявлении.





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