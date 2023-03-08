

Хавьер Коломина: В НАТО обеспокоены законопроектом, принятым в первом чтении в Тбилиси

08.03.2023 22:13





В НАТО обеспокоены законопроектом, принятым в первом чтении в Тбилиси, — пишет в социальной сети «Твиттер» специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина.



По его словам, законопроект не продолжает цели интеграции Грузии в евроатлантические структуры.



«Для Грузии как аспиранта в НАТО важно иметь правильную основу для обеспечения свободы СМИ и участия гражданского общества. Этот проект является шагом назад и не преследует цель интеграции Грузии в евроатлантические структуры», — пишет Хавьер Коломина.







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