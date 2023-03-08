

В МИД Эстонии вызвали посла Грузии в связи с законопроектом о т.н. «иностранных агентах»

08.03.2023 22:31





В связи с законопроектом о т.н. «иностранных агентах» в Министерство иностранных дел Эстонии вызвали посла Грузии Арчила Караулашвили. Информацию об этом распространяет МИД Эстонии.



«Сегодня, 8 марта, МИД Эстонии вызвал посла Грузии, чтобы выразить большое недовольство решением парламента Грузии утвердить т.н. законопроект о прозрачности иностранного влияния», - говорится в заявлении.



В заявлении отмечается, что министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением в связи ссобытиями, происходящими в Грузии.



По мнению МИД Эстонии, принятие упомянутого закона заставит замолчать независимые СМИ и гражданское общество и затруднит реализацию в Грузии совместных эстонских проектов по развитию. В заявлении содержится призыв к парламенту Грузии учесть «действительные интересы» страны и отозвать законопроект.





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