

Нед Прайс: Призываем правительство Грузии уважать право на мирные собрания

09.03.2023 01:51





Парламент Грузии, продвигающий эти инспирированные Кремлем законопроекты, нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.



По его словам, США продолжают наблюдать за событиями в Грузии.



«Как и вчера, мы продолжаем внимательно наблюдать за происходящими протестами и событиями в Грузии. Мы призываем правительство Грузии уважать право на мирные собрания и мирный протест.



Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации или насильственных действий и уважать верховенство закона и демократические ценности Грузии.



Как мы заявляли в эти дни, мы глубоко обеспокоены недавно представленным законопроектом «Об иностранных агентах», который, если он в конечном итоге станет законом, заклеймит и заставит замолчать граждан и независимые голоса Грузии, которые пытаются создать лучшее будущее для своего общества.



Проталкивание парламентом этих инспирированных Кремлем законопроектов несовместимо с явным стремлением грузинского народа к европейской интеграции и демократическому развитию», — заявил Нед Прайс.



По его словам США считают, что задействование этих законов нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставит под угрозу ее евроатлантическое будущее.



«США являются стратегическим партнером Грузии, Грузия желает большей интеграции в Европу и ЕС — все это является частью контекста дебатов, которые сейчас происходят Тбилиси», — сказал Прайс.





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