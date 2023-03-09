

Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе заявил, что объявляет мораторий в отношениях с экс-премьером Гиоргием Гахария

09.03.2023 01:51





«Мы вынуждены объявить мораторий. Никаких взаимных споров и нападок на оппозицию», — заявил Хазарадзе, отметив, что у него имеется много претензий именно к политике Гахария, из-за которой не был реализован в частности проект по строительству порта Анаклия «и за многие другие вещи».



«Я, Мамука Хазарадзе, ввожу мораторий на вопросы, которые у меня есть к этому человеку, и я открою эти вопросы, когда будет предвыборный марафон. А пока мы все вместе должны спасти эту страну», — сказал Хазарадзе в эфире «Формула».





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